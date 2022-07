Fabrizio Corona | selfie e foto in spiaggia | fan scatenati | ecco dove

(Di domenica 10 luglio 2022) Mare cristallino, accoglienza e buon cibo, gli ingredienti principali per i personaggi noti – tanti ultimamente – che trascorrono le vacanze tra le meraviglie del Salento. Anchesi è lasciato incantare dalle bellezze del territorio pugliese.inOspite nei giorni scorsi dell’Eurogarden Beach di San Foca, è arrivato al Lido in perfetto stile, scatenando la curiosità dei clienti e dei turisti., che non si è sottratto adi rito, ha divertito i presenti con la musica, ha gustato delle specialità e ammirato la bellezza dell’Adriatico. L'articolo proviene da Corriere.

