Corsera: «Dybala è il colpo che De Laurentiis sogna anche di notte» (Di domenica 10 luglio 2022) Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive che è Dybala il colpo che il Napoli e De Laurentiis sognano. Paolo Dybala a Napoli non è soltanto una suggestione argentina nella terra dove ha giocato Diego Armando Maradona. È piuttosto una opportunità che Aurelio De Laurentiis prova a sfruttare. È il più classico dei colpi di teatro che il presidente azzurro sogna anche di notte, anche per rispondere a una piazza che lo critica ed è pervasa dallo scetticismo. Tra il dire e il fare ci sono contatti con l’entourage dell’ex attaccante bianconero e c’è soprattutto un lavoro sottotraccia che, nonostante le smentite ufficiali, il club porta avanti. Non è facile, l’operazione sulla carta non è alla portata. E del resto il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive che èilche il Napoli e Deno. Paoloa Napoli non è soltanto una suggestione argentina nella terra dove ha giocato Diego Armando Maradona. È piuttosto una opportunità che Aurelio Deprova a sfruttare. È il più classico dei colpi di teatro che il presidente azzurrodiper rispondere a una piazza che lo critica ed è pervasa dallo scetticismo. Tra il dire e il fare ci sono contatti con l’entourage dell’ex attaccante bianconero e c’è soprattutto un lavoro sottotraccia che, nonostante le smentite ufficiali, il club porta avanti. Non è facile, l’operazione sulla carta non è alla portata. E del resto il ...

