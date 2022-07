Chelsea, l’Arsenal ci prova: offerta per Kante in arrivo (Di domenica 10 luglio 2022) l’Arsenal ci prova per N’Golo Kante. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, i Gunners starebbero per fare un’offerta. Non sarà però facile strappare il centrocampista francese al Chelsea, che ha ancora un anno di contratto ed è finito nel mirino anche di altri club. Kante piace infatti al Manchester United, la cui priorità nel ruolo per il nuovo manager, Erik ten Hag, rimane comunque l’olandese del Barcellona Frenkie de Jong. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022)ciper N’Golo. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, i Gunners starebbero per fare un’. Non sarà però facile strappare il centrocampista francese al, che ha ancora un anno di contratto ed è finito nel mirino anche di altri club.piace infatti al Manchester United, la cui priorità nel ruolo per il nuovo manager, Erik ten Hag, rimane comunque l’olandese del Barcellona Frenkie de Jong. SportFace.

Calciomercato: Chelsea. Stampa, l'Arsenal tenta l'affondo per Kante

L'Arsenal ci prova per N'Golo Kante. Secondo la stampa britannica i Gunners starebbero per fare un tentativo per il centrocampista francese, che ha ancora un anno di contratto con il Chelsea. Kante piace infatti al Manchester United, la cui priorità nel ruolo per il nuovo manager, Erik ten Hag, rimane comunque l'olandese del Barcellona Frenkie de Jong.