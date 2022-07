Burioni, tweet al veleno. "Sono orgogliosa", "Capisco...". E scatta la polemica (Di domenica 10 luglio 2022) Il professore è accusato di body shaming per la replica a un'elettrice della Lega: anche Giorgia Meloni si schiera a difesa della ragazza Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 luglio 2022) Il professore è accusato di body shaming per la replica a un'elettrice della Lega: anche Giorgia Meloni si schiera a difesa della ragazza

Pubblicità

AlexBazzaro : Attendiamo con ansia la dura condanna di esponenti politici della sinistra italiana per il tweet di body shaming fa… - borghi_claudio : Sto facendo l'elenco delle azioni che intendo intraprendere per la schifosa azione di #Burioni contro Alessia (e il… - DrMarcoEF : RT @borghi_claudio: Sto facendo l'elenco delle azioni che intendo intraprendere per la schifosa azione di #Burioni contro Alessia (e il twe… - CortellaM : RT @ParcodiGiacomo: Il tweet di #Burioni contro Alessia è inaccettabile. Svela, per l'ennesima volta, la retorica pelosa della tutela dei f… - Ernesto29296958 : RT @GiorgiaMeloni: “L’esperto” #Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e… -