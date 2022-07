Avanti un altro, addio al Gladiatore: la malattia non gli ha dato scampo | Chi era Emanuele Vaccarini (Di domenica 10 luglio 2022) Di recente aveva pubblicato sui social un post dove affermava di avere un problema di salute, ricevendo molti commenti di sostegno e affetto da parte dei followers. Tuttavia, nessuno poteva aspettarsi di leggere questa notizia nel giro di così poco tempo. Emanuele Vaccarini, famoso per il ruolo di ‘Gladiatore’ nel quiz Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset, è venuto a mancare a soli 44 anni. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato al decesso di Vaccarini, su cui sia gli amici che i familiari mantengono il più stretto riserbo. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del web: in tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio dedicato proprio al 44enne. Tra i tanti post di cordoglio c’è anche quello della moglie di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 luglio 2022) Di recente aveva pubblicato sui social un post dove affermava di avere un problema di salute, ricevendo molti commenti di sostegno e affetto da parte dei followers. Tuttavia, nessuno poteva aspettarsi di leggere questa notizia nel giro di così poco tempo., famoso per il ruolo di ‘’ nel quizun, condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset, è venuto a mancare a soli 44 anni. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato al decesso di, su cui sia gli amici che i familiari mantengono il più stretto riserbo. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del web: in tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio dedicato proprio al 44enne. Tra i tanti post di cordoglio c’è anche quello della moglie di ...

