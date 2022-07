Ascolti Tv 9 luglio 2022: Clerici e De Filippi, sfida tra repliche. Boom Tour con Van Aert e Pogacar e Giro Donne con Cavalli e Longo Borghini. Bene la Sprint Race F1 su Sky e Tv8 (Di domenica 10 luglio 2022) Ascolti, al top: Tg1 delle 13.30 a 3,183 milioni e 26,23%, Tg1 delle 20.00 a 3,111 milioni e 25,33%; Reazione a catena 2,791 milioni e 26,24%. Tg5 2,5 milioni e 20,3%. repliche, repliche, repliche in prima serata e poco pubblico davanti ai teleschermi per una profezia che si autoavvera. Tanto sport però in day time. La Sprint Race della Formula Uno dall’Austria, il tennis da Wimbledon, la seconda tappa di montagna del Tour de France (7,1% e 13% su Rai2), hanno reso più frizzante il pomeriggio di sabato 9 luglio in tv. Nella sfida tra le ammiraglie generaliste, in prime time Rai1 ha schierato la replica dello show The Voice Senior, mentre Canale 5 ha proposto un’altra replica Tu si que vales. Le altre generaliste hanno puntato quasi ... Leggi su tvzoom (Di domenica 10 luglio 2022), al top: Tg1 delle 13.30 a 3,183 milioni e 26,23%, Tg1 delle 20.00 a 3,111 milioni e 25,33%; Reazione a catena 2,791 milioni e 26,24%. Tg5 2,5 milioni e 20,3%.in prima serata e poco pubblico davanti ai teleschermi per una profezia che si autoavvera. Tanto sport però in day time. Ladella Formula Uno dall’Austria, il tennis da Wimbledon, la seconda tappa di montagna delde France (7,1% e 13% su Rai2), hanno reso più frizzante il pomeriggio di sabato 9in tv. Nellatra le ammiraglie generaliste, in prime time Rai1 ha schierato la replica dello show The Voice Senior, mentre Canale 5 ha proposto un’altra replica Tu si que vales. Le altre generaliste hanno puntato quasi ...

chilisummer : 3 milioni di ascolti al TG1 ieri sera, MA share oltre al 25%. Solo 12 milioni o poco più che si guardano la tv in l… - raspa90 : RT @tvblogit: #Ascoltitv di sabato 9 luglio 2022: nella sfida tra repliche del sabato sera The Voice Senior batte Tu si que vales per numer… - ParliamoDiNews : Ascolti TV di sabato 9 luglio 2022: The Voice testa a testa con Tu si que vales, tutti gli altri sotto il milione |… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 9 luglio 2022, The Voice Senior 14.3%, Tu Si Que Vales 15.8% - emabrue : Ascolti Tv 9 luglio 2022: Clerici e De Filippi, sfida tesa tra repliche. Boom Tour con Van Aert e Pogacar, ma anche… -