Tragedia per il mondo di Avanti un altro, morto uno storico personaggio (Di sabato 9 luglio 2022) Una bruttissima notizia ha sconvolto gli appassionati di Avanti un altro. A soli 44 anni, Emanuele Vaccarini è morto a causa di una presunta malattia contro cui combatteva da diverso tempo. Il ragazzo interpretava Il Gladiatore nel mini-mondo del game show e lo faceva da ormai diversi anni. Paolo Bonolis, non a caso, aveva deciso di affidargli tale ruolo proprio per la prestanza fisica che si ritrovava. A ricordarlo sono in tanti, specie Francesco Nozzolino, ragazzo che interpreta XXXL nel gioco. Avanti un altro: Emanuele Vaccarini si è spento Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la tragica notizia della morte di Emanuele Vaccarini. Sui motivi della scomparsa resta il riserbo, anche se lui stesso, in occasione di uno dei suoi ultimi post sui social network, aveva scritto di stare ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Una bruttissima notizia ha sconvolto gli appassionati diun. A soli 44 anni, Emanuele Vaccarini èa causa di una presunta malattia contro cui combatteva da diverso tempo. Il ragazzo interpretava Il Gladiatore nel mini-del game show e lo faceva da ormai diversi anni. Paolo Bonolis, non a caso, aveva deciso di affidargli tale ruolo proprio per la prestanza fisica che si ritrovava. A ricordarlo sono in tanti, specie Francesco Nozzolino, ragazzo che interpreta XXXL nel gioco.un: Emanuele Vaccarini si è spento Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la tragica notizia della morte di Emanuele Vaccarini. Sui motivi della scomparsa resta il riserbo, anche se lui stesso, in occasione di uno dei suoi ultimi post sui social network, aveva scritto di stare ...

