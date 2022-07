Tragedia in mare a Fano, Davide annega: disperso il figlio di 8 anni (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Le onde impazzavano e non hanno lasciato scampo a Davide, 44enne residente a Calcinelli di Colli al Metauro. Erano circa le 7.30 quando sulla spiaggia dei Fiori di Fano è avvenuta la Tragedia. L’ora dell’ultimo bagno di un papà che si è tuffato in acqua con i due figli piccoli e un loro amichetto – sarebbe stato quest’ultimo a uscire di corsa e a dare l’allarme – nonostante la bandiera rossa issata dai bagnini si legge su Vivere.it. Il bilancio è pesantissimo. Davide è stato trovato privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Stando alle prime informazioni avrebbe battuto la testa e poi perso conoscenza prima di essere ritrovato. Il figlio più grande di 12 anni è stato raggiunto e poi rianimato per poi essere ricoverato all’ospedale Santa Croce di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – Le onde impazzavano e non hanno lasciato scampo a, 44enne residente a Calcinelli di Colli al Metauro. Erano circa le 7.30 quando sulla spiaggia dei Fiori diè avvenuta la. L’ora dell’ultimo bagno di un papà che si è tuffato in acqua con i due figli piccoli e un loro amichetto – sarebbe stato quest’ultimo a uscire di corsa e a dare l’allarme – nonostante la bandiera rossa issata dai bagnini si legge su Vivere.it. Il bilancio è pesantissimo.è stato trovato privo di sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo. Stando alle prime informazioni avrebbe battuto la testa e poi perso conoscenza prima di essere ritrovato. Ilpiù grande di 12è stato raggiunto e poi rianimato per poi essere ricoverato all’ospedale Santa Croce di ...

