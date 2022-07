Sri Lanka, assaltata la residenza presidenziale. Rajapaksa è fuggito: “Si trova in un luogo sicuro ed è protetto da un’unità militare” (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stata assaltata dai manifestanti la residenza presidenziale a Colombo, nello Sri Lanka, costringendo il presidente Gotabaya Rajapaksa a fuggire. Numerose persone era giunte tra venerdì e sabato nella capitale per chiedere le sue dimissioni. Decine di migliaia di dimostranti, infatti, avevano preso parte a una manifestazione che chiedeva le dimissioni di Rajapaksa, giudicato responsabile della grave crisi economica che affligge il Paese, con un’inflazione da record e scarsità di carburante, elettricità e generi alimentari. Il presidente “è stato scortato in un luogo sicuro“, fa sapere una fonte della Difesa, precisando che “è sempre lui il presidente ed è protetto da un’unità militare“. Intanto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) E’ statadai manifestanti laa Colombo, nello Sri, costringendo il presidente Gotabayaa fuggire. Numerose persone era giunte tra venerdì e sabato nella capitale per chiedere le sue dimissioni. Decine di migliaia di dimostranti, infatti, avevano preso parte a una manifestazione che chiedeva le dimissioni di, giudicato responsabile della grave crisi economica che affligge il Paese, con un’inflazione da record e scarsità di carburante, elettricità e generi alimentari. Il presidente “è stato scortato in un“, fa sapere una fonte della Difesa, precisando che “è sempre lui il presidente ed èda“. Intanto il ...

