Sport in tv oggi (sabato 9 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

oggi, sabato 9 luglio 2022, oltre ai World Games, saranno di scena diversi Sport: il tennis con la finale femminile di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d'Italia Donne, i motori con il GP d'Austria di F1, il nuoto con gli Europei juniores, e molti altri ancora.

programma Sport IN TV oggi (sabato 9 luglio)
09.00 Nuoto, Europei juniores: sessione mattutina – len.eu
11.00 Ciclismo femminile, Giro d'Italia Donne 2022: 9a tappa – 12.45 EuroSport Player, 12.45-14.00 Rai Sport + HD, Rai Play, 14.00-14.45 Rai 2, Rai Play, 18.15 Differita EuroSport 1
11.30 Golf, ...

