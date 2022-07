(Di sabato 9 luglio 2022) AURONZO - Lotito, gongolando, negava l'evidenza. Un classico. Strategia, attesa, la prudenza dovuta, perché mancano le firme sui contratti, ma non ci sono più dubbi. Alessioindosserà la ...

Pubblicità

DiMarzio : #Romagnoli alla @OfficialSSLazio: 5 anni di contratto, 3.4M a stagione di media, bonus compresi @SkySport #calciomercato - sportmediaset : Romagnoli ha detto sì alla Lazio: pronto il contratto fino al 2027 #Lazio #Romagnoli - Mas70Mastro : RT @1962Greco: Alessio Romagnoli giocherà nella Lazio alla fine di una trattativa che in realtà è diventata un braccio di ferro, quasi una… - CalcioOggi : Romagnoli alla Lazio, è fatta: cifre e durata del contratto - Corriere dello Sport - LALAZIOMIA : Romagnoli alla Lazio, è fatta: cifre e durata del contratto -

Alessioindosserà la maglia numero 13 della Lazio . Sono stati raggiunti gli accordi, ... E' partito in ritardo, solofine di giugno, vero. Doveva sistemare l'indice di liquidità, ...vorrebbe raggiungerlo, anche senza essere tesserato al momento, lo ha detto a Lotito. Vedremo sefine il presidente farà uno strappo al regolamento, anche per fare pressioni ad Acerbi, ...Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 9 luglio 2022.Sulla prima pagina del Corriere dello Sport, in taglio basso, trova spazio la trattativa che vede ormai da tempo impegnati Lazio e l'ex capitano del Milan Alessio Romagnoli. Il ...