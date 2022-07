Quarta dose, chi deve farla e quando? Atteso per lunedì il via libera agli over 60. Ma i virologi si dividono (Di sabato 9 luglio 2022) Dovrebbe arrivare entro 24-48 ore il via libera da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) alle indicazioni per l'estensione della Quarta dose del vaccino Covid agli over 60. La... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 luglio 2022) Dovrebbe arrivare entro 24-48 ore il viada parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) alle indicazioni per l'estensione delladel vaccino Covid60. La...

Pubblicità

gparagone : Contro ogni logica. Ostinatamente. ?? - repubblica : Omicron 5. Quarta dose, lunedì il via agli over 60 [di Michele Bocci] - HuffPostItalia : 'Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60'. Intervista a Pierpaolo Sileri - Radio1Rai : #Covid Nell'ultima settimana in crescita il tasso di incidenza. In aumento anche reinfezioni e ricoveri. Lo dicono… - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Sileri “Presto sarà abbassata l'età per la quarta dose. I nostri vaccini funzionano molto bene” (talmente ben… -