(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito una dichiarazione di Antonella, presidente provinciale del Partito Democratico sannita: “La riforma Delrio era stata immaginata come una legge transitoria in attesa della completa abrogazione delle Province. Come noto, però, l’esito del referendum del dicembre 2016 ha interrotto l’iter, lasciando le Province nel limbo degli enti amministrativi di secondo livello. Una situazione che meriterebbe un intervento normativo che fino ad ora, purtroppo, non c’è stato. Alla politica locale, allora, il compito di suscitare nelle comunità – private del diritto al voto – un rinnovato interesse verso un’istituzione che oggi appare lontana e sconnessa dal territorio. Da qui al 28 luglio, dunque, si parli di cose serie. Dalla Diga di Campolattaro al ciclo rifiuti, dalle opportunità del Pnrr alle infrastrutture: i ...

Pubblicità

TV7Benevento : Provinciali, Pepe (Pd): “Da Mastella polemica surreale, mi auguro confronto sia serio e sui temi” -… -

TV Sette Benevento

...dalla scelta di puntare sul sindaco di Reino Calzone come candidato alle prossime: 'Una ... Nino Lombardi, su cui pure Antonellapresidente provinciale del Pd aveva espresso parole di ...: "Dobbiamo prospettare una narrazione vincente, opera ardua, ma non impossibile se riusciamo a ... Floriana Fioretti, ha evidenziato, tra le altre cose, come le elezionirappresentino ... Provinciali, Pepe (Pd): “Da Mastella polemica surreale, mi auguro confronto sia serio e sui temi” Il presidente provinciale del Pd di Benevento, Antonella Pepe, è stata scelta tra le 16 che prenderanno parte ad “Agenda”, il programma dedicato alle donne rivoluzionarie, progressiste e coraggiose in ...Con le quattro varietà del pomodorino isolano Igp (Ciliegino, Costoluto, Tondo liscio e Plum) si possono creare ricette d'autore. Eccole in ...