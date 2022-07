Napoli, Mertens disposto a ridurre l’ingaggio (Di sabato 9 luglio 2022) Dries Mertens che da luglio fa ormai parte di quella fetta di giocatori svincolati spera ancora di restare in azzurro. Il belga è arrivato a Napoli nel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori azzurri con 148 reti. Alla base del mancato rinnovo sembra ci siano questioni economiche e la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Driesche da luglio fa ormai parte di quella fetta di giocatori svincolati spera ancora di restare in azzurro. Il belga è arrivato anel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori azzurri con 148 reti. Alla base del mancato rinnovo sembra ci siano questioni economiche e la L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - AlfredoPedulla : #Mertens-#Sarri: contatti vivi, l’ultimo 48 ore fa dopo quello del 22 maggio. C’è disponibilità, palla a #Lotito. E… - serie_a24 : #Napoli, Di Marzio: “Mertens pronto ad abbassarsi ulteriormente l’ingaggio” - renatofiorito : @sscnapoli Mertens è il migliore del Napoli per gol realizzati, attaccamento alla maglia, generosità e lealtà. E' u… - stefanodalconzo : @Chiariello_CS Non sono per nulla d accordo... Tutte si stanno rinfirzando ed il napoli indebolendo... Al momento è… -