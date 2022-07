Melissa Nozzi è il nuovo acquisto del Napoli Femminile (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo la spiacevole retrocessione in Serie B, arrivata all’ultima giornata nel derby contro il Pomigliano, il Napoli Femminile deve ricostruire e ripartire per garantirsi una promozione nel campionato che verrà. Il nuovo acquisto dal San Marino Melissa Nozzi è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Abruzzese di adozione, nata il 14 gennaio del 1997 ad Agnone in Molise, Nozzi è un difensore centrale proveniente dal San Marino, club con il quale ha militato nelle ultime due stagioni. FOTO: Melissa Nozzi Vanta 26 apparizioni in Serie A ripartite tra le 12 con il San Marino e le 14 con il Chieti nel 2016/2017. Per lei anche esperienze a Pescara e Bologna tra il 2017 ed il 2020. “Per me ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo la spiacevole retrocessione in Serie B, arrivata all’ultima giornata nel derby contro il Pomigliano, ildeve ricostruire e ripartire per garantirsi una promozione nel campionato che verrà. Ildal San Marinoè una nuova calciatrice del. Abruzzese di adozione, nata il 14 gennaio del 1997 ad Agnone in Molise,è un difensore centrale proveniente dal San Marino, club con il quale ha militato nelle ultime due stagioni. FOTO:Vanta 26 apparizioni in Serie A ripartite tra le 12 con il San Marino e le 14 con il Chieti nel 2016/2017. Per lei anche esperienze a Pescara e Bologna tra il 2017 ed il 2020. “Per me ...

