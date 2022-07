Maneskin in concerto al Circo Massimo | attese 70 mila persone

Pubblicità

virginiaraggi : 'Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla'. Lo scorso a… - matteograndi : Al concerto dei Maneskin il virus gira, al concerto di Salmo e agli altri 1000 concerti di luglio no. Il mondo med… - SkyTG24 : Covid, i medici chiedono ai Maneskin di rinviare concerto al Circo Massimo di Roma - zenlbr : RT @siriomerenda: ++ ULTIM'ORA ++ Ivano Monzani aprirà il concerto dei Maneskin al circo massimo... #Maneskin #circomassimo #ammuzzo #9lugl… - carloarbini51 : RT @Valerio864dd: +++ Risolto problema rischio covid: concerto dei #Maneskin sarà aperto dai Cugini di Campagna Vaccinale +++ #9luglio #a… -

di Roberto Gualtieri In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai adorano i Måneskin e noi romani siamo ...Ed eccoli, signore e signori, aprire niente meno che ildei Rolling Stones e suonare per quaranta minuti all'Allegiant Stadium di Las Vegas strapiena di fan in trepidante attesa di Mick ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: Viva i Maneskin, ma prudenza e mascherine. I fan già in fila dal primo pomeriggio - Video ...di Roberto Gualtieri In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai adorano i Måneskin e noi romani ...