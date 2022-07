Lago di Stresa, ragazza 20enne stuprata: accusata anche una donna (Di sabato 9 luglio 2022) Sarebbero quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, tra cui una donna, tutti residenti a Stresa, i protagonisti del presunto stupro di gruppo di cui sarebbe stata vittima una ragazza di 20 anni. L'episodio, emerso ieri a distanza di circa un mese dai fatti, e' tuttora avvolto da molta riservatezza. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 luglio 2022) Sarebbero quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, tra cui una, tutti residenti a, i protagonisti del presunto stupro di gruppo di cui sarebbe stata vittima unadi 20 anni. L'episodio, emerso ieri a distanza di circa un mese dai fatti, e' tuttora avvolto da molta riservatezza. Segui su affaritaliani.it

Fabry279 : RT @ilgiornale: La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta in una delle spiagge sul Lago Maggiore - ilgiornale : La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta in una delle spiagge sul Lago Maggiore - bizcommunityit : Stupro di gruppo in spiaggia sul Lago Maggiore. Nei guai anche una ragazza - tony_colombia : @gabriel67760663 Lago Maggiore ? e diciamo Stresa ? - equinozio23 : @manuela_reich @Tananai5 Io vivo qui, a 80 km da Milano, questa è ignoranza di chi non conosce la Lombardia del nor… -