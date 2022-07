Inter, 10-0 nella prima uscita contro la Milanese: subito protagonisti i nuovi (Di sabato 9 luglio 2022) Primo test nel pre-campionato per l’Inter, che travolge con un netto 10-0 la Milanese. subito protagonisti i nuovi arrivi Primo test stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha superato con un netto 10-0 la Milanese alla Pinetina. subito a segno i nuovi arrivati Lukaku e Asslani con una rete a testa. A segno anche Lautaro (doppietta), Correa, Pinamonti, Lazaro e i giovani Fontanarosa, Sangalli e Curatolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Primo test nel pre-campionato per l’, che travolge con un netto 10-0 laarrivi Primo test stagionale per l’di Simone Inzaghi, che ha superato con un netto 10-0 laalla Pinetina.a segno iarrivati Lukaku e Asslani con una rete a testa. A segno anche Lautaro (doppietta), Correa, Pinamonti, Lazaro e i giovani Fontanarosa, Sangalli e Curatolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@Inter vittoria per 10 a 0 nella prima amichevole stagionale. Subito in gol Lukaku, doppietta per Lautaro ??… - SimoneTogna : Da #TuttoSport, ieri #Lautaro e #Lukaku hanno dato ottime risposte nella partitella di fine pomeriggio e potrebbero… - Inter : Nuovo guardiano nella trophy room ???? @AndreyOnana #ForzaInter #WelcomeAndré - CalcioNews24 : Nell'#Inter subito protagonisti i nuovi acquisti ?? - MkpoikankeUmoh : RT @DiMarzio: .@Inter vittoria per 10 a 0 nella prima amichevole stagionale. Subito in gol Lukaku, doppietta per Lautaro ?? -