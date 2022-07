Indonesia, G20 flop: Lavrov se ne va in anticipo (Di sabato 9 luglio 2022) Clima tesa e nessun dialogo: non ha prodotto i risultati sperati la riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Indonesia. “Non vi è stata unità, non si è trovata una posizione comune sulla guerra in Ucraina e su come affrontare le conseguenze del conflitto a livello mondiale”, scrive l’Associated Press. G20 flop “Durante i colloqui – aggiunge l’agenzia di stampa Usa – i 20 ministri degli Esteri hanno ascoltato un’accorata richiesta di unità e la fine della guerra in Ucraina da parte del padrone di casa Indonesiano. Tuttavia, il consenso è rimasto sfuggente nell’ambito di una intensificazione delle divisioni Est-Ovest, guidate da Cina e Russia da una parte e Stati Uniti ed Europa dall’altra. Non sono state scattate foto di gruppo nè è stato diffuso un comunicato finale come e’ stato fatto negli anni precedenti e il gelo è stato ... Leggi su quifinanza (Di sabato 9 luglio 2022) Clima tesa e nessun dialogo: non ha prodotto i risultati sperati la riunione dei ministri degli Esteri del G20 in. “Non vi è stata unità, non si è trovata una posizione comune sulla guerra in Ucraina e su come affrontare le conseguenze del conflitto a livello mondiale”, scrive l’Associated Press. G20“Durante i colloqui – aggiunge l’agenzia di stampa Usa – i 20 ministri degli Esteri hanno ascoltato un’accorata richiesta di unità e la fine della guerra in Ucraina da parte del padrone di casano. Tuttavia, il consenso è rimasto sfuggente nell’ambito di una intensificazione delle divisioni Est-Ovest, guidate da Cina e Russia da una parte e Stati Uniti ed Europa dall’altra. Non sono state scattate foto di gruppo nè è stato diffuso un comunicato finale come e’ stato fatto negli anni precedenti e il gelo è stato ...

