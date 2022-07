Haarlem Baseball Week: parte con una sconfitta per 1-2 l’avventura dell’Italia contro l’Olanda (Di sabato 9 luglio 2022) parte male la Haarlem Baseball Week dell’Italia. Gli azzurri del manager Mike Piazza sono infatti usciti sconfitti dal match contro l’Olanda, per 1-2 in un confronto che, stavolta, si decide praticamente tutto nel primo inning, quello in cui partono come lanciatori Scafidi e Huijer. Nell’altra partita della giornata, il Giappone si impone per 1-0 su Curaçao: tanto spettacolo e unico punto che arriva nella quarta ripresa da singolo di Hiruma. Domani giornata di riposo per gli azzurri, in campo andranno USA contro Giappone e Olanda contro Cuba le partite. Italia che tornerà in campo domenica, a mezzogiorno, contro gli Stati Uniti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022)male la. Gli azzurri del manager Mike Piazza sono infatti usciti sconfitti dal match, per 1-2 in un confronto che, stavolta, si decide praticamente tutto nel primo inning, quello in cui partono come lanciatori Scafidi e Huijer. Nell’altra partita della giornata, il Giappone si impone per 1-0 su Curaçao: tanto spettacolo e unico punto che arriva nella quarta ripresa da singolo di Hiruma. Domani giornata di riposo per gli azzurri, in campo andranno USAGiappone e OlandaCuba le partite. Italia che tornerà in campo domenica, a mezzogiorno,gli Stati Uniti. SportFace.

