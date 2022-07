G20, Wang: Usa e Cina lavorino insieme per appianare divergenze (Di sabato 9 luglio 2022) Cina e Stati Uniti devono "lavorare insieme" per appianare le divergenze che dividono i due Paesi: lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, prima di un colloquio con l'omologo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022)e Stati Uniti devono "lavorare" perleche dividono i due Paesi: lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese,Yi, prima di un colloquio con l'omologo ...

