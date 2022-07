Covid, Bassetti: "Sì alla quarta dose di vaccino per i sanitari. E i bollettini dei positivi in ospedale non hanno più senso" (Di sabato 9 luglio 2022) Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova chiede l'estensione dell'immunizzazione, ma invita ed evitare gli obblighi e avverte: "Il virus deve circolare", "alla circolazione zero non arriveremo mai" Leggi su repubblica (Di sabato 9 luglio 2022) Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova chiede l'estensione dell'immunizzazione, ma invita ed evitare gli obblighi e avverte: "Il virus deve circolare", "circolazione zero non arriveremo mai"

