Boeri: «Il reddito di cittadinanza? È utile. Ora subito la legge sul salario minimo»

Il reddito di cittadinanza è uno strumento fondamentale per combattere la povertà. Mentre è necessario accelerare sul salario minimo. Questo dice oggi l'economista ed ex presidente dell'Inps Tito Boeri in un'intervista rilasciata a La Stampa. Nel colloquio con Paolo Baroni, Boeri dice che «ci sono molti correttivi da fare al reddito di cittadinanza perché è strutturato male e non aiuta sufficientemente i nuclei numerosi ed aiuta troppo le persone singole. Poi ci sono alcuni problemi legati al passaggio dall'Rdc al lavoro da mettere a punto. Però questo è uno strumento fondamentale che non si può smontare: soprattutto in questo momento abbiamo bisogno di una misura universale di contrasto della povertà».

