Atalanta, i tifosi cercano di convincere Ilicic: 'Resta e riportaci in Champions' (Di sabato 9 luglio 2022) Con mister Gasperini ci sono riusciti: "Sono rimasto per l'affetto dei tifosi che mi chiedevano di rimanere", ha svelato qualche... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Con mister Gasperini ci sono riusciti: "Sono rimasto per l'affetto deiche mi chiedevano di rimanere", ha svelato qualche...

Pubblicità

sportli26181512 : Atalanta, i tifosi cercano di convincere Ilicic: 'Resta e riportaci in Champions': Con mister Gasperini ci sono riu… - erclab_tweet : #Ederson è già l'idolo dei tifosi a #Bergamo! #calciomercato #atalanta - zazoomblog : Monza Pessina saluta l’Atalanta e i suoi tifosi - #Monza #Pessina #saluta #l’Atalanta - sportface2016 : #Monza, #Pessina saluta l’Atalanta e i suoi tifosi - surfasport : ???? GASPERINI E LA FRECCIATINA ALL’ATALANTA “RESTO PER I TIFOSI” ?? In un’intervista con la #Gazzetta, Gian Piero… -