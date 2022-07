‘A Chiena | la festa dell’Acqua più suggestiva in Italia

(Di sabato 9 luglio 2022) La‘Aè una delle più belle in, come ogni anno anche per il 2022 è tutto pronto. Non perderti questo evento A Campagna, vicino Salerno, si tiene ‘Alaogni anno durante il periodo estivo. Le strade della città vengono letteralmente “allagate” dagli abitanti. È un rito L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

'A Chiena 2022 si svolgerà tutti i sabati e le domeniche dal 10 luglio al 17 agosto, quando la festa culminerà con la Chiena di Mezzanotte. La festa dell'Acqua 'A Chiena è una delle più belle in Italia, come ogni anno anche per il 2022 è tutto pronto. Nuovo appuntamento a Campagna in provincia di Salerno con l'evento A Chiena: in programma secchiate d'acqua e tanto divertimento.