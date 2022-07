Twitter, “Elon Musk verso una soluzione drastica” (Di venerdì 8 luglio 2022) L’offerta di Elon Musk per rilevare Twitter – 44 miliardi – è in serio pericolo. Lo sostiene il Washington Post. Il magnate potrebbe abbandonare il progetto di acquisizione del social media. A quanto sembra il patron di Tesla e Space X ha concluso, assieme ai suoi collaboratori, che le cifre che Twitter ha fornito sugli account spam – che Elon Musk vuole eliminare – non sono verificabili con certezza. È qui il punto della discordia. Per il Washington Post il team dell’uomo più ricco del mondo ha interrotto bruscamente diverse discussioni per finanziare l’operazione di acquisizione di Twitter. Elon Musk, secondo una delle fonti, potrebbe prendere una decisione potenzialmente drastica. Se facesse retromarcia dall’intesa ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022) L’offerta diper rilevare– 44 miliardi – è in serio pericolo. Lo sostiene il Washington Post. Il magnate potrebbe abbandonare il progetto di acquisizione del social media. A quanto sembra il patron di Tesla e Space X ha concluso, assieme ai suoi collaboratori, che le cifre cheha fornito sugli account spam – chevuole eliminare – non sono verificabili con certezza. È qui il punto della discordia. Per il Washington Post il team dell’uomo più ricco del mondo ha interrotto bruscamente diverse discussioni per finanziare l’operazione di acquisizione di, secondo una delle fonti, potrebbe prendere una decisione potenzialmente. Se facesse retromarcia dall’intesa ...

