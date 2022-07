Trovati altri resi umani sulla Marmolada: si attende l’esame del dna per stabilire il numero preciso di vittime (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è un bilancio provvisorio delle vittime del disastro della Marmolada: dieci morti, di cui quattro ancora non identificati. Ma il numero potrebbe cambiare se i corpi non identificati dovessero appartenere ai cinque dispersi, due coppie venete e un 22enne, reclamati dalle famiglie: per avere un bilancio ufficiale bisognerà attendere ancora domani o domenica quando dai laboratori del Ris arriveranno le risposte scientifiche. I soccorritori, impegnati per il secondo giorno consecutivo nelle ricerche via terra sulla Marmolada, hanno infatti trovato altri resti umani. Soltanto il test del dna potrà fornire risposte precise. Che i risultati fossero rapidi lo aveva fatto intendere da subito il comandante del Ris, il colonnello Giampietro Lago: “L’analisi ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) C’è un bilancio provvisorio delledel disastro della: dieci morti, di cui quattro ancora non identificati. Ma ilpotrebbe cambiare se i corpi non identificati dovessero appartenere ai cinque dispersi, due coppie venete e un 22enne, reclamati dalle famiglie: per avere un bilancio ufficiale bisogneràre ancora domani o domenica quando dai laboratori del Ris arriveranno le risposte scientifiche. I soccorritori, impegnati per il secondo giorno consecutivo nelle ricerche via terra, hanno infatti trovatoresti. Soltanto il test del dna potrà fornire risposte precise. Che i risultati fossero rapidi lo aveva fatto intendere da subito il comandante del Ris, il colonnello Giampietro Lago: “L’analisi ha ...

