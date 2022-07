Roma, tre serate in piazza per ricordare Dalla, Daniele e Battiato: testimonianze, aneddoti e video (Di venerdì 8 luglio 2022) Tre serate per tre miti assoluti e indimenticati della musica italiana. Lucio Dalla, Pino Daniele e Franco Battiato sono i protagonisti di tre appuntamenti nella piazza del MAXXI, tra racconti, testimonianze, aneddoti, contributi video e omaggi musicali live di alcuni tra i principali esponenti della scena musicale italiana. Il progetto, a cura di Ernesto Assante per Estate al MAXXI, è realizzato con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE, in coproduzione con ITsART, che prossimamente renderà disponibili i concerti in esclusiva gratuita sulla sua piattaforma streaming dedicata alle meraviglie dell’arte e della cultura italiana. Fa parte del programma Estate ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Treper tre miti assoluti e indimenticati della musica italiana. Lucio, Pinoe Francosono i protagonisti di tre appuntamenti nelladel MAXXI, tra racconti,, contributie omaggi musicali live di alcuni tra i principali esponenti della scena musicale italiana. Il progetto, a cura di Ernesto Assante per Estate al MAXXI, è realizzato con il contributo di Regione Lazio eCapitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE, in coproduzione con ITsART, che prossimamente renderà disponibili i concerti in esclusiva gratuita sulla sua piattaforma streaming dedicata alle meraviglie dell’arte e della cultura italiana. Fa parte del programma Estate ...

LucaBizzarri : Dopo aver vissuto tre mesi in un albergo romano stasera guardo #4hotel a Roma. Quando giudicano i prezzi e dicono “… - Agenzia_Ansa : Il crollo sulla Marmolada è avvenuto a poco più di un mese da un altro sul Grand Combin. 'Con i cambiamenti climati… - reportrai3 : La gestione dei rifiuti a Roma è è irrisolta ormai da 50 anni. Attraverso tre interviste inedite ai tre sindaci deg… - SoloLazio1 : @mariottismo Ma poi io faccio Edimburgo Roma per lavoro ogni due per tre, perché mi devo sentire in colpa siccome n… - cate_dido : ??SCAMBIO BIGLIETTI LOUIS TOMLINSON?? Vorrei scambiare tre biglietti PIT per Milano co… -