Pinamonti Atalanta | braccio di ferro con l’Inter per il prezzo del cartellino

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tutte le premesse per un matrimonio corrisposto:vuole giocare all’e viceversa la società nerazzurra necessita di avere il centravanti in squadra. Cosa manca per chiudere una trattativa che si sta dimostrando sempre più in discesa? Ildel. L’unico nodo da scogliere conè la cifra da dare ai milanesi per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Boga-, è fatta. I nerazzurri piazzano il grande colpo offensivo Dominanti, affamati e superiori: il derby-Brescia più “nerazzurro” di sempre Dove vedere-Pordenone in streaming gratis e diretta tv Sconcerti sull’: “Un grande ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Grassi-#Samp confermato ? L’#Atalanta prepara un rilancio per #Pinamonti che vuole ancora aspettare malgrado pressing #Monza - AlfredoPedulla : #Monza, ora #Pinamonti ci pensa seriamente. L’#Atalanta c’è, ma prima vorrebbe cedere uno tra #Zapata e #Muriel. E… - AlfredoPedulla : #Pinamonti, domani nuovo incontro con l’#Atalanta - LeToX1908 : RT @AlfredoPedulla: #Monza, ora #Pinamonti ci pensa seriamente. L’#Atalanta c’è, ma prima vorrebbe cedere uno tra #Zapata e #Muriel. E il #… - MattiaGallo17 : RT @90ordnasselA: “Monza, ora #Pinamonti ci pensa seriamente. L’Atalanta c’è, ma prima vorrebbe cedere uno tra Zapata e Muriel. E il Monza… -

DAL MERCATO - La nuovasta già prendendo forma, per ora più nelle intenzioni e nella lista ..., Parisi, Cambiaso, profili da terzo millennio , obiettivi che vanno in questa direzione. ...... un'enormità per quello che era il punto fermo dell'attacco dei bergamaschi, l'elemento che nella rosa non ha (in attesa di capire come si chiuderà la questione) ancora un'alternativa di ...Tutte le premesse per un matrimonio corrisposto: Pinamonti vuole giocare all’Atalanta e viceversa la società nerazzurra necessita di avere il centravanti in squadra. Cosa manca per chiudere una ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...