Perché Shinzo Abe è stato così importante per il Giappone (Di venerdì 8 luglio 2022) È stato il più longevo primo ministro del paese, fu un nazionalista spesso controverso ma anche un grande riformatore economico Leggi su ilpost (Di venerdì 8 luglio 2022) Èil più longevo primo ministro del paese, fu un nazionalista spesso controverso ma anche un grande riformatore economico

Pubblicità

ilpost : Perché Shinzo Abe è stato così importante per il Giappone - CR33P1NGD3ATH : RT @ilpost: Perché Shinzo Abe è stato così importante per il Giappone - universo_astro : RT @ilpost: Perché Shinzo Abe è stato così importante per il Giappone - serendipityhope : RT @ilpost: Perché Shinzo Abe è stato così importante per il Giappone - gemin_steven98 : RT @ilpost: Perché Shinzo Abe è stato così importante per il Giappone -