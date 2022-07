"Nessun riscontro". Chiesta l'archiviazione per il caso Amara (Di venerdì 8 luglio 2022) La procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha chiesto l'archiviazione sul caso della cosiddetta Loggia Ungheria, sollevato dalle rivelazioni dell'avvocato Amara. "Emerse contraddizioni" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) La procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha chiesto l'suldella cosiddetta Loggia Ungheria, sollevato dalle rivelazioni dell'avvocato. "Emerse contraddizioni"

Pubblicità

tempoweb : #LoggiaUngheria 'nessun riscontro' La Procura di Perugia chiede l'archiviazione #8luglio - paolo_olivari : @Erminio66384249 @andaletomabefis @deshifi @gianlucamart1 ma l’hai letto l’articolo? non dice e non accerta nulla…… - inflitrato : @gastanifrinzi87 @DucaAndrea85 @FBiasin Non ho trovato nessun riscontro su questa clausola. Ho contatti con gli int… - Marta96773 : @mokuren791 @repelloidiotas Sono percentuali che ti inventi tu e che non trovano nessun riscontro nella realtà. - waffleteez : RT @flavvlessariana: streammare e votare E' importante ed incide molto sulla carriera di un gruppo. l'agenzia, lo staff ed anche i membri s… -