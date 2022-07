Napoli, sequestrate 1200 piante di cannabis: arrestato il responsabile (Di venerdì 8 luglio 2022) I finanzieri del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno scoperto, tra Torre Annunziata e Trecase, una piantagione di marijuana di 1200 piante di cannabis indica, numerose armi e munizionamento Napoli – Il Comando Provinciale e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto, tra Torre Annunziata e Trecase, una piantagione di marijuana costituita da 1200 piante di cannabis indica e arrestato un ventenne di Trecase con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è stata effettuata dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata grazie alle sofisticate apparecchiature dell’innovativo elicottero PH-139D in uso alla Sezione Aerea di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 luglio 2022) I finanzieri del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale dihanno scoperto, tra Torre Annunziata e Trecase, una piantagione di marijuana didiindica, numerose armi e munizionamento– Il Comando Provinciale e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza dihanno scoperto, tra Torre Annunziata e Trecase, una piantagione di marijuana costituita dadiindica eun ventenne di Trecase con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è stata effettuata dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata grazie alle sofisticate apparecchiature dell’innovativo elicottero PH-139D in uso alla Sezione Aerea di ...

