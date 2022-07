Milly Carlucci “tradita” | Arriva la doccia fredda

(Di venerdì 8 luglio 2022) Anche Vito Coppola potrebbe lasciare il talent condotto dalla signora di Rai 1. Dopo il caso Todaro, si tratterebbe di un siluramento nei confronti di? Scopriamone di più insieme. Aveva già destato malumori l’addio di Raimondo Todaro al format di Rai 1, Ballando con le Stelle. Il ballerino siciliano che aveva raggiunto il successo grazie alla trasmissione di, dopo tante edizioni aveva pure deciso di passare alla concorrenza, facendo le valigie a tutto beneficio di Mediaset. L’operazione rappresentò un grande acquisto per l’azienda del Biscione, a scapito della diretta concorrente di Viale Mazzini. Artefice della trattativa era stata Maria De Filippi, la quale si confermava la donna più potente della televisione italiana. Adesso, certe indiscrezioni vorrebbero anche Vito Coppola in uscita ...

Nel frattempo, Coppola ha parlato in modo più esplicito, anche della cantante e compagna di ballo nella trasmissione di. Dalle dichiarazioni del ballerino napoletano, sembra chiaro ...Nuovo programma tv per Vito Proprio nelle ultime ore Vito Coppola ha annunciato insieme ache non prenderà parte alla prossima edizione di 'Ballando con le stelle'. Il ragazzo è ...Vito Coppola: dopo Arisa lascia pure Ballando con le stelle, l’annuncio svela in quale celebre programma straniero lo rivedremo a breve.Il ballerino Vito Coppola fa chiarezza sul rapporto con Arisa. La storia tra i due è chiusa ma l'uomo spiega in che modo si siano ...