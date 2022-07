Loggia Ungheria, la Procura di Perugia chiede l’archiviazione: non ci sono prove della sua esistenza (Di venerdì 8 luglio 2022) La Procura di Perugia ha chiesto al gip di archiviare il procedimento sulla ‘Loggia Ungheria’, l’associazione segreta di cui parlò l’avvocato Pero Amara nel 2019 e che sarebbe sorta allo scopo di condizionare le nomine del Csm e la vita politica italiana. “In quanto alla esistenza di un’associazione segreta denominata Ungheria si è concluso nel senso di ritenere la circostanza non adeguatamente riscontrata”, afferma la Procura di Perugia nella nota in cui annuncia di aver chiesto l’archiviazione. “Il complesso delle investigazioni ha portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell’avvocato Piero Amara che tecnicamente vanno inquadrate come chiamate in correità dirette o de relato, e quindi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Ladiha chiesto al gip di archiviare il procedimento sulla ‘’, l’associazione segreta di cui parlò l’avvocato Pero Amara nel 2019 e che sarebbe sorta allo scopo di condizionare le nomine del Csm e la vita politica italiana. “In quanto alladi un’associazione segreta denominatasi è concluso nel senso di ritenere la circostanza non adeguatamente riscontrata”, afferma ladinella nota in cui annuncia di aver chiesto. “Il complesso delle investigazioni ha portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell’avvocato Piero Amara che tecnicamente vanno inquadrate come chiamate in correità dirette o de relato, e quindi ...

