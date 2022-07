LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili in finale nei 500m, male Santangelo nello squat (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.00 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Anche l’azzurro centra la qualificazione in finale chiudendo secondo alle spalle del colombiano Jimenez Torres. 22.55 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Ora Duccio Marsili è impegnato nella prima semifinale dei 500m maschili. 22.50 PATTINAGGIO VELOCITA’ – L’azzurra Asja Varani si impone nella prima semifinale dei 500m davanti a Ying-Chu Chen (Taipei) e si qualifica per la finale della specialità. 22.45 NUOTO PINNATO – Nei 100 metri oro al tedesco Max Poschart (34?50), che ha chiuso davanti al croato Filip Strikinac (34?90). Terzo il greco Anastasios Mylonakis (36?39). Settimo posto per Stefano Figini ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.00 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Anche l’azzurro centra la qualificazione inchiudendo secondo alle spalle del colombiano Jimenez Torres. 22.55 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Ora Duccioè impegnato nella prima semideimaschili. 22.50 PATTINAGGIO VELOCITA’ – L’azzurra Asjasi impone nella prima semideidavanti a Ying-Chu Chen (Taipei) e si qualifica per ladella specialità. 22.45 NUOTO PINNATO – Nei 100 metri oro al tedesco Max Poschart (34?50), che ha chiuso davanti al croato Filip Strikinac (34?90). Terzo il greco Anastasios Mylonakis (36?39). Settimo posto per Stefano Figini ...

