L’ex premier Shinzo Abe vittima di un attentato | lo sparo | il fumo e la concitazione Le prime immagini dal Giappone – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022)primo ministro nipponicoAbe è rimastodi una Nara, nelcentrale, mentre parlava a un comizio elettorale. Abe, è stato colpito con un’arma da fuoco e si trova in condizioni gravi: è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. Un uomo, ritenuto essere l’re, è stato preso in custodia: si tratta del 41enne Tetsuya Yamagami, accusato di tentato omicidio per aver esploso i due colpi di arma da fuoco./Ansa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.