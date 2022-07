Juventus, ufficiale l’ingaggio di Di Maria: contratto di un anno (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Di Maria è ufficialmente un giocatore della Juventus. L’attaccante argentino era sbarcato in città già nella giornata di ieri, e questa mattina ha completato la routine delle visite mediche, con tanto di primo incontro e prima foto con Massimiliano Allegri. Grande entusiasmo in casa bianconera per l’arrivo del Fideo, che vestirà la maglia della Juventus per la prossima stagione, come annunciato in un comunicato ufficiale dallo stesso club piemontese. Di Maria si era liberato a parametro zero dopo aver terminato la propria esperienza al Psg. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Ángel Di María; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Diè ufficialmente un giocatore della. L’attaccante argentino era sbarcato in città già nella giornata di ieri, e questa mattina ha completato la routine delle visite mediche, con tanto di primo incontro e prima foto con Massimiliano Allegri. Grande entusiasmo in casa bianconera per l’arrivo del Fideo, che vestirà la maglia dellaper la prossima stagione, come annunciato in un comunicatodallo stesso club piemontese. Disi era liberato a parametro zero dopo aver terminato la propria esperienza al Psg.Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato undi prestazione sportiva con il calciatore Ángel Di María; a fronte del tesseramento del calciatore,sosterrà oneri accessori ...

