Il primo arbitro donna in Serie A, Ferrieri Caputi si presenta: "non ci sono più barriere"

Cresce l'attesa per l'inizio del campionato di Serie A, le squadre sono pronto a tornare in campo per non farsi trovare impreparate. Novità importanti anche dal punto di vista arbitrale: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna nel gruppo dei direttori di gara di A. Nata a Livorno nel 1990, è laureata in scienze politiche e specializzata in sociologia, poi ha lavorato a Bergamo presso il centro di ricerca ADAPT e come ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali), è dottoranda all'Università di Bergamo. La svolta è arrivata grazie al mondo del calcio, si è dimostrata all'altezza in una partita molto importante di Coppa Italia. Adesso è pronta per il ...

