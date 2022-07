Gli italiani si indebitano per le vacanze: raddoppiate rispetto al 2021 le richieste di prestiti (Di venerdì 8 luglio 2022) 160 milioni di euro: è questo, secondo le stime di Facile.it e prestiti.it, il valore dei prestiti personali erogati agli italiani nel primo semestre 2022 per far fronte a spese legate alle vacanze. La voglia di tornare a spostarsi era già stata rilevata dall’indagine, commissionata da Facile.it ad EMG Different, secondo cui il 27,5% di chi partirà farà un viaggio programmato prima del Covid ma rimandato a causa della pandemia, e questa tendenza trova conferma anche nell’aumento delle richieste di finanziamento tanto è vero che, come evidenziato dallo studio reso noto oggi, nei primi 6 mesi dell’anno il peso percentuale dei prestiti per le vacanze è aumentato del 96% rispetto allo stesso periodo del 2021.«Dopo due anni di forti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) 160 milioni di euro: è questo, secondo le stime di Facile.it e.it, il valore deipersonali erogati aglinel primo semestre 2022 per far fronte a spese legate alle. La voglia di tornare a spostarsi era già stata rilevata dall’indagine, commissionata da Facile.it ad EMG Different, secondo cui il 27,5% di chi partirà farà un viaggio programmato prima del Covid ma rimandato a causa della pandemia, e questa tendenza trova conferma anche nell’aumento delledi finanziamento tanto è vero che, come evidenziato dallo studio reso noto oggi, nei primi 6 mesi dell’anno il peso percentuale deiper leè aumentato del 96%allo stesso periodo del.«Dopo due anni di forti ...

