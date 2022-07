Festivalbar, perché non lo fanno più? Perché non ritorna in tv? Ecco la motivazione e la delusione dei fan (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Festivalbar manca a molti, ma Perché non torna in televisione? Nonostante si sia spesso vociferato in merito a un comeback, sembra che questa ipotesi non si possa concretizzare. Perché? Leggi anche: Tim Summer Hits 2022: quante puntate sono? Date Perché non rifanno il Festivalbar? Il Festivalbar è nato nel 1964 da un’idea di Vittorio... Leggi su donnapop (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilmanca a molti, manon torna in televisione? Nonostante si sia spesso vociferato in merito a un comeback, sembra che questa ipotesi non si possa concretizzare.? Leggi anche: Tim Summer Hits 2022: quante puntate sono? Datenon riil? Ilè nato nel 1964 da un’idea di Vittorio...

Alan Palmieri/ Non solo 'Battiti Live', anche cantante con Elisabetta Gregoraci ... il festival musicale estivo che va in onda ormai da qualche anno e che ha praticamente sostituito il Festivalbar. Tantissimi, giovani e non solo, apprezzano la kermesse proprio perché permette di ...