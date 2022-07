F1 | risultati e classifica FP1 GP Austria 2022 | Max Verstappen precede Leclerc | poi Russell | Perez e Hamilton | 7° Sainz

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo visto in azione i piloti nell’unica ora di lavoro a disposizione prima delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 17.00 e andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Davanti a tutti ha concluso Max(Red Bull) con il tempo di 1:06.302 (gomma soft) davanti al solito Charles(Ferrari) con un distacco di oltre 2 decimi (+0.255). Alle spalle del monegasco troviamo la prima delle Mercedes con George(+0.400) cheSergioe Lewis, quindi sesto un ottimo Kevin Magnussen (Haas) davanti a Carlos ...

FormulaPassion : #F1 | I risultati delle PL1 del GP Austria: Verstappen dà due decimi e mezzo a Leclerc e quattro a Russell. Sainz s… - MaSte92_ : RT @sportface2016: #F1, risultati e classifica prove libere 1 #AustrianGP: #Verstappen davanti a #Leclerc - OA_Sport : #F1, risultati e classifica FP1 #AustrianGP 2022: Max #Verstappen precede #Leclerc, poi #Russell, #Perez e… - sportface2016 : #F1, risultati e classifica prove libere 1 #AustrianGP: #Verstappen davanti a #Leclerc - io_procrastino : @ElCagonOUT (1/3) ?????? io eh? Forse perché i 30enni fanno vincere perché hanno esperienza e personalità, mentre ri… -

FP1 GP AUSTRIA SPIELBERG 2022: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:06.302 2 Charles LECLERC Ferrari+0.255 3 George RUSSELL Mercedes+0.400 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.537 5 Lewis ...