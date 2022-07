Edoardo Tavassi e il retroscena su Soleil: ecco cosa è davvero accaduto all’Isola dei Famosi (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Isola dei famosi è ormai terminata ed Edoardo Tavassi, come tutti gli altri concorrenti, è tornato alla vita di tutti i giorni, tra impegni e lavoro. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi, Edoardo Tavassi svela cosa gli diceva Mercedesz lontano dalle telecamere: come la prenderà l’ex naufraga? Il fratello di Guendalina però è tutt’oggi molto presente sui social network, dove continua a intrattenere i fan con aneddoti che riguardano l’esperienza vissuta in Honduras. Edoardo Tavassi ha spiegato cosa è successo con l’arrivo di Soleil Sorge sull’Isola, approdata nel ruolo di piratessa insieme a Vera Gemma per una sola puntata. “Che posso dire su di lei? Solo cose positive, con noi è stata gentile e solare. Quando l’ho vista ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Isola dei famosi è ormai terminata ed, come tutti gli altri concorrenti, è tornato alla vita di tutti i giorni, tra impegni e lavoro. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi,svelagli diceva Mercedesz lontano dalle telecamere: come la prenderà l’ex naufraga? Il fratello di Guendalina però è tutt’oggi molto presente sui social network, dove continua a intrattenere i fan con aneddoti che riguardano l’esperienza vissuta in Honduras.ha spiegatoè successo con l’arrivo diSorge sull’Isola, approdata nel ruolo di piratessa insieme a Vera Gemma per una sola puntata. “Che posso dire su di lei? Solo cose positive, con noi è stata gentile e solare. Quando l’ho vista ...

