"È giusto che se ne vada". Ballando con le stelle, Milly Carlucci perde un pezzo fondamentale (Di venerdì 8 luglio 2022) Nonostante manchi ancora un po' di tempo prima di rivedere in tv Ballando con le stelle, la macchina dell'organizzazione della prossima edizione è sempre in movimento. Infatti si lavora per il cast della nuova stagione al cui timone c'è sempre la conduttrice Milly Carlucci. Tra i nomi che trovano conferma c'è quello di Iva Zanicchi. Inizialmente la cantante era un po' titubante, ma poi finalmente si è decisa: "Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: 'Bene adesso lo faccio'". "Non mi devono attaccare a livello personale – ha dichiarato Iva Zanicchi rivolgendosi ai giurati di Ballando – perché se no mi difendo. Lo farei bene, complice la diretta". Intanto la stessa cantante ha spiegato cosa sta facendo in ...

