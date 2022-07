Dopo lo strappo con Blinken, Lavrov abbandona la riunione del G20: «Se vogliono solo sconfiggerci, non abbiamo nulla da dirci» (Di venerdì 8 luglio 2022) In linea con quanto annunciato questa mattina, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha abbandonato in anticipo la riunione del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Prima ci ha tenuto a ribadire ai suoi omologhi che il conflitto in Ucraina non è responsabile della crisi alimentare globale e che le sanzioni dell’Occidente al suo Paese equivalgono a una dichiarazione di guerra. Il ministro Lavrov in mattinata aveva già annunciato che non avrebbe partecipato agli incontri del pomeriggio, così come alla cena ufficiale di questa sera. Le cause «Se l’Occidente non vuole che si svolgano colloqui, ma desidera che l’Ucraina sconfigga la Russia sul campo di battaglia, poiché sono state espresse entrambe le opinioni, allora, forse, non c’è nulla di cui parlare con l’Occidente», ha dichiarato prima ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) In linea con quanto annunciato questa mattina, il ministro degli Esteri russo Sergejhato in anticipo ladel G20 in corso a Bali, in Indonesia. Prima ci ha tenuto a ribadire ai suoi omologhi che il conflitto in Ucraina non è responsabile della crisi alimentare globale e che le sanzioni dell’Occidente al suo Paese equivalgono a una dichiarazione di guerra. Il ministroin mattinata aveva già annunciato che non avrebbe partecipato agli incontri del pomeriggio, così come alla cena ufficiale di questa sera. Le cause «Se l’Occidente non vuole che si svolgano colloqui, ma desidera che l’Ucraina sconfigga la Russia sul campo di battaglia, poiché sono state espresse entrambe le opinioni, allora, forse, non c’èdi cui parlare con l’Occidente», ha dichiarato prima ...

Pubblicità

caterinacorda1 : RT @doluccia16: Nadal si è ritirato da Wimbledon. Uno strappo agli addominali. Il declino mi pare sia iniziato dopo il trittico. ?? - pattoletta : Dopo lo strappo alla schiena una serie di sternuti non me li meritavo. - scc68samu : RT @doluccia16: Nadal si è ritirato da Wimbledon. Uno strappo agli addominali. Il declino mi pare sia iniziato dopo il trittico. ?? - OFerruccio : RT @_gaferr: Entro dal medico del #lavoro con una stampella (strappo muscolare). - È in #malattia o #infortunio? - No, veramente sono a la… - _gaferr : Entro dal medico del #lavoro con una stampella (strappo muscolare). - È in #malattia o #infortunio? - No, verament… -