Contro l’innalzamento dei mari | la prima città galleggiante al mondo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Le Maldive sono state a lungo la meta ideale per chi cercava una vacanza in un paradiso terrestre e lo sono state ancora di più durante la pandemia. L’anno scorso il turismo è tornato quasi ai livelli pre-pandemia con l’arrivo di 1,3 milioni di viaggiatori, rispetto agli 1,7 milioni del 2019. Ora le Maldive potrebbe aver trovato una soluzione a lungo termine per la cruda realtà deldel livello del mare. Il progetto si chiama Maldives Floating City e prevede la costruzione: 5.000 unità abitative collegate tra loro e legate sul fondo di una laguna di 200 ettari, progettate per preservare e valorizzare l’ecosistema naturale e culturale. Il progetto dellaSituato a 15 minuti di barca da Malé e dall’aeroporto internazionale, il progetto si basa su un modello di turismo integrato e comprenderà alberghi, case, ...

Agenzia ANSA

La Maldives Floating City andrà proprio in questa direzione, non potendo fermare le onde e degli oceani, la città galleggiante si solleverà con loro.