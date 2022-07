Casavecchia e Pallagrello Wine Festival: da stasera a Pontelatone (Caserta) l’evento per scoprire i due vitigni (Di venerdì 8 luglio 2022) Quindici cantine protagoniste, food di alta qualità, spettacoli e imperdibili approfondimenti sulle denominazioni: è il cuore del programma del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, in programma l’8, il 9 e il 10 luglio a Pontelatone (Caserta), evento promosso da La Strada del Vino e dalla Pro loco di Pontelatone, in partnership con AIS – Associazione Italiana Sommelier e San Pellegrino e con il coordinamento di Francesco Scaramuzzo. l’evento avrà una formula itinerante nel centro storico di Pontelatone, con laboratori, seminari, spettacoli musicali di jazz e blues e mostre che si susseguiranno nei tre giorni della manifestazione a Palazzo Galpiati, dove saranno esposte opere di artisti campani. Naturalmente protagonista sarà il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Quindici cantine protagoniste, food di alta qualità, spettacoli e imperdibili approfondimenti sulle denominazioni: è il cuore del programma del, in programma l’8, il 9 e il 10 luglio a), evento promosso da La Strada del Vino e dalla Pro loco di, in partnership con AIS – Associazione Italiana Sommelier e San Pellegrino e con il coordinamento di Francesco Scaramuzzo.avrà una formula itinerante nel centro storico di, con laboratori, seminari, spettacoli musicali di jazz e blues e mostre che si susseguiranno nei tre giorni della manifestazione a Palazzo Galpiati, dove saranno esposte opere di artisti campani. Naturalmente protagonista sarà il ...

