Calciomercato Inter: Skriniar al PSG può anche saltare (Di venerdì 8 luglio 2022) . Le ultime novità sul difensore slovacco Problemi nella trattativa tra l’Inter e il Psg per Skriniar. Da giorni, secondo quanto riporta Sky Sport, c’è un silenzio che rappresenta uno stallo nella trattativa per il centrale slovacco, che, dunque, non è escluso che salti. Attese novità definitive nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) . Le ultime novità sul difensore slovacco Problemi nella trattativa tra l’e il Psg per. Da giorni, secondo quanto riporta Sky Sport, c’è un silenzio che rappresenta uno stallo nella trattativa per il centrale slovacco, che, dunque, non è escluso che salti. Attese novità definitive nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro tra @Inter e @TorinoFC_1906 per parlare di Gleison #Bremer. I dettagli - SimoneTogna : #inter: se non avessi visto con i miei occhi chi è appena uscito dalla sede non ci crederei… #calciomercato ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non solo #Bremer: si pensa a #Zagadou - FilisettiNicola : Calciomercato Inter: ?????? Inter ha chiesto informazioni per il difensore #Francese classe 99 Dan-Awel #Zagadou, il… - ciriello95 : @86_longo Spero che arriverà quel giorno nel calciomercato dove i procuratori si inginocchieranno davanti al Milan… -