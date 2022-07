Bergomi: “Lukaku? Non mi aspetto affatto di rivedere l’Inter di Conte” (Di venerdì 8 luglio 2022) Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Radio Nerazzurra. L’ex difensore dell’Inter si è soffermato sul ritorno di Romelu Lukaku. Questa la sua opinione: “Conoscendo Simone, non penso che cambi molto pure con il belga. l’Inter avrà meno peso sulle fasce ma sarà più forte davanti. Non mi aspetto affatto di rivedere la squadra di Conte. Ragionano diversamente, i nerazzurri cercheranno sempre di imporre il gioco e partire forte. Magari se sei in vantaggio puoi adesso metterti dietro e ripartire. Io sono sicuro che vedremo ancora una bella Inter. Se Mkhitaryan può giocare con Calhanoglu? Sì, penso possano coesistere. L’armeno ha più gamba, sa fare pure la fase difensiva”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Beppeha parlato ai microfoni di Radio Nerazzurra. L’ex difensore delsi è soffermato sul ritorno di Romelu. Questa la sua opinione: “Conoscendo Simone, non penso che cambi molto pure con il belga.avrà meno peso sulle fasce ma sarà più forte davanti. Non midila squadra di. Ragionano diversamente, i nerazzurri cercheranno sempre di imporre il gioco e partire forte. Magari se sei in vantaggio puoi adesso metterti dietro e ripartire. Io sono sicuro che vedremo ancora una bella Inter. Se Mkhitaryan può giocare con Calhanoglu? Sì, penso possano coesistere. L’armeno ha più gamba, sa fare pure la fase difensiva”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Bergomi: '#Lukaku? Non mi aspetto affatto di rivedere l'#Inter di #Conte' - Ftbnews24 : Inter, parla Bergomi: “Bene Lukaku, ma non aspettatevi l’Inter di Conte” #SerieA - CalcioNews24 : Inter, Bergomi: «Felicissimo del ritorno di Lukaku. Su Mkhitaryan…» - Inter_1908___ : RT @marifcinter: #Bergomi: 'Bremer non è De Vrij,cambierebbe tipo di impostazione. Ma con Lukaku non devi per forza costruire sempre da die… - ArMa1518 : RT @marifcinter: #Bergomi: 'Bremer non è De Vrij,cambierebbe tipo di impostazione. Ma con Lukaku non devi per forza costruire sempre da die… -