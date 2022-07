Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - Luxgraph : Attentato a Shinzo Abe, così è morto l’ex premier del Giappone #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Marilenapas : RT @riotta: Arresto cardiaco, dopo un attentato a pistolettate, per l'ex premier giapponese Shinzo Abe, 67 anni, qui nella celebre foto con… -

... sia criminale che politica': Federico Rampini , ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato dell'all'ex premier giapponeseAbe , ucciso nelle scorse ore, ...La morte di Abea seguito di unnon poteva avvenire in un momento più delicato per l'Asia ed il mondo. Il doveroso cordoglio per la sua tragica fine e le condoglianze alla famiglia non riescono ...Due colpi a pochi metri: così è stato ucciso l’ex primo ministro del Giappone, 67 anni, mentre prendeva parte a un comizio elettorale. L’assassino è stato arrestato: ha colpito con una pistola artigia ...In questa edizione: Giappone, Shinzo Abe ucciso in un attentato, Diritto aborto, Biden firma ordine esecutivo, G20, nessun accordo. Russia avanza nel Donbass, Istat, in Italia poveri triplicati dal 20 ...