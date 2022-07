Accostato alla Juve, nuova idea del Napoli: Giuntoli studia l’affare (Di venerdì 8 luglio 2022) Napoli e Juve sono al centro di diversi incroci di mercato, su tutti quello che riguarda Kalidou Koulibaly. Il difensore che milita attualmente tra le fila dei partenopei però non è l’unico calciatore conteso tra le due rivali storiche. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, Filip Kostic è un profilo che piace moltissimo alla società azzurra che in poco tempo potrebbe cercare di battere la concorrenza e strapparlo all’Eintracht di Francoforte. Napoli Juventus Kostic Il club tedesco chiede una cifra attorno 20 milioni di Euro, ritenuta troppo alta dai partenopei la trattativa però potrebbe sbloccarsi in tempi non troppo lunghi e Spalletti potrebbe così ricevere un nuovo arrivo oltre a Kvaratskhelia e Olivera. Il mercato del Napoli però non ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022)sono al centro di diversi incroci di mercato, su tutti quello che riguarda Kalidou Koulibaly. Il difensore che milita attualmente tra le fila dei partenopei però non è l’unico calciatore conteso tra le due rivali storiche. Secondo quanto riportato dGazzetta Dello Sport, Filip Kostic è un profilo che piace moltissimosocietà azzurra che in poco tempo potrebbe cercare di battere la concorrenza e strapparlo all’Eintracht di Francoforte.ntus Kostic Il club tedesco chiede una cifra attorno 20 milioni di Euro, ritenuta troppo alta dai partenopei la trattativa però potrebbe sbloccarsi in tempi non troppo lunghi e Spalletti potrebbe così ricevere un nuovo arrivo oltre a Kvaratskhelia e Olivera. Il mercato delperò non ...

